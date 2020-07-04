後疫情時代，「老闆局」提出專業建議，給予老闆8件提醒。（柯宗緯攝）

國內新冠肺炎疫情雖然趨緩，但疫情重創全球經濟，尚未完全復甦。高雄民間有一群老闆去年成立「老闆局」，提醒老闆們在後疫情時代必須重視的大小事，包括調整行銷策略、擬訂新的財務計畫等，才能順利挺過這一波低潮期。

「老闆局」分別由營運顧問、行銷顧問、財稅顧問、法律顧問、工程顧問、加盟連鎖顧問、創投顧問等7位老闆共同成立，指導創業者如何脫離菜鳥，當一個稱職的好老闆，解決創業者的疑難雜症，

不過，疫情使得國內不少企業面臨倒閉，但也有不受影響的企業業績逆勢上揚，業務或訂單暴增。老闆局認為，企業經營不再是單打獨鬥，而需異業結盟，老闆局專業顧問也觀察到市場新變化，從中嗅到新商機。

老闆局財稅董事與資金董事劉哲昀建議，許多企業紛紛向外求援，面對龐大支出，許多公司只能靠減薪、裁員取得財務平衡。因此公司需要的是完整財務資訊，擬訂接下來的財務計畫和銷售企畫。

「在疫情影響下，市場上出現許多優秀人才」，營運董事蔡柏鋒說，企業最大的資源在於人才，找人不難，如何招到優秀人才，才是企業最需要的，企業現在需要的是打開人才漏斗，精準篩選出優秀的人才，藉由教育訓練，從策略端培養人才專業能力。

工程董事楊智祥說，機會總在危機中醞釀，猶豫中錯過，執念中遠去，此次疫情重創旅遊、飯店業，許多業者不敵疫情紛紛倒閉或是轉型做便當快餐，但也有許多業者放眼未來，趁此危機優化內部重新裝修，待穩固基礎後，再創高峰。

行銷董事張鴻文透露，在嚴峻的市場考驗下，公司也一度完全沒有業務，許多產品要從線下轉移到線上；轉換新的行銷策略，重點是要如何盤點產品、透過分析優勢及定位，抓住目標客群的網路消費習性，進而創造獲利；雖然疫情逐漸好轉，但線上行銷模式已成為這個世代不可或缺的一環。

加盟董事林柏榮說，疫情關係，市場需求改變，老闆的思維也應該改變，要更著重於思考客戶的需求，降低消費門檻，提高消費意願，化危機為轉機，才有新商機。

(中時 )