3X3 EXE聯盟賽4日在台北信義香堤廣場隆重開打，現場12支球隊全數到齊，也替接下來的全省巡迴賽事提前宣傳，開幕戰排出以義守大學球員為主體的台中夢想家青年隊出戰高雄鳳邑麵線，結果夢想家青年隊輕鬆以21比6旗開得勝。

這次3X3 EXE聯盟賽將從台北站出發，接著陸續前往宜蘭、台中、高雄、基隆、台南、台北、高雄與台中等地巡迴比賽，最後預計將於台中進行總決賽，更特別是這個聯盟賽的執行長，竟然是前中華隊國手吳岱豪，他也報隊親自下場比賽。

「反正最近我也失業了，就是下場運動一下而已，由於兩年前我跟朋友開了『ALL IN』整合行銷公司，才會想給那些退役球員或沒選上SBL球員，另外一個可以打球的舞台，這是我的夢想，」吳岱豪說，「當這執行長比打球還要累多了。」

吳岱豪將跟「小胖」洪志善組成新北Footer隊，跟台北未來之星、台北政大雄鷹、台北2派克、宜蘭烤哇邦嘎與新竹COOL A同屬北區；南區有台中夢想家青年、高雄鳳邑麵線、台中星動銀河旅站、台中閃電、台南DEUX野獸與高雄APEX。

「我這兩個月快忙翻了，打球打了那麼久，我還第一次拜會那麼多的地方首長，這比打球難多了，就想努力想要呈現有質感、有質量的比賽，」吳岱豪說，「三對三比賽就該辦在人潮多的地方，我們本來還考慮把決賽搬到日月潭中間！」

(中時 )