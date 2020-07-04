以「台南」為主題、「動畫」為創作媒介的「台南畫世代動畫影展學生徵件」，吸引全台大專院校以上學生組隊，競逐30萬元的首獎。1月選出20組入圍團隊展開4個月的創作後，由台南藝術大學的作品《西瓜肚仔》奪得首獎，4日在台南新光影城舉行頒獎典禮，會後還進行作品公開放映，展現學子們的動畫創作能量。

市府新聞及國際關係處表示，此次影展學生徵件活動於去年6月開放投件後，共有18所學校超過百件企畫投件，今年1月初審企畫與簡報審查後，從中選出20組入圍，歷經4個月的創作，5月進行作品決審，脫穎而出的前三名團隊，依序獲得30萬元、20萬元、15萬元，與4名佳作各5萬元的獎金，以及最佳角色、美術、劇情、技術等4項各2萬5000元的特別獎金。

最後，台南藝術大學作品《西瓜肚仔》獲得首獎；第二名是台灣藝術大學的作品《偷懶一下》；第三名台中科技大學作品《夕遊》；獲得佳作的4組，分別是：台南應用科技大學作品《府生若夢》、南臺科技大學作品《海之憶》、崑山科技大學作品《妖鯨王國姓》與台中科技大學作品《江江江江》。

特別獎方面，「最佳角色」、「最佳美術」與「最佳技術」獎項均由南臺科技大學獲得，作品分別是《府城爭霸》、《線》、《願Hope》；最佳劇情獎項由台南應用科技大學獲得，作品為《府生若夢》。

副市長許育典表示，此一活動最重要的意義，在於透過徵件的舉辦，吸引年輕創作者投入了解台南這個城市；台南是以文化立基升格為直轄市，因此透過年輕世代的創作與想像，將更能呈現這城市多元的面貌與在地特色。

市府新聞及國際關係處副處長林見賢也說，此次影展活動還徵選國內外優質的動畫作品共12支，將於7月展開巡迴影展；其中，7月12日將在台南市37個公共圖書館舉辦聯播，歡迎市民朋友共同參與這個既在地、又國際的動畫活動。

(中時 )