東勢林場遊樂區舉辦「2020東勢林場夏戀森林」系列活動，歡迎報名參加。（東勢林場提供／陳淑娥台中傳真）

暑假即將登場，東勢林場遊樂區即日起至8月底，舉辦「2020東勢林場夏戀森林」系列活動，有「森林大冒險」、「昆蟲生態之旅」等，歡迎大家造訪，聆聽大自然的天籟以及享受觀賞昆蟲生態樂趣。

東勢林場表示，暑假期間舉辦「2020東勢林場夏戀森林」系列活動，包括「森林大冒險」，只要在園區內尋找獨角仙、蟬、蝴蝶等任一昆蟲，現場拍照上傳FB並打卡，即可兌換精美小禮物一份；假日還有咖啡烘焙DIY和定時導覽。

此外，在周四和周五也推出「東勢林場999昆蟲生態之旅」，兩天一夜二日遊活動，含一宿兩餐、門票、DIY等，適合闔家報名參加，活動全程皆有解說員帶領，是暑假期間親子活動、渡假納涼最佳選擇。

東勢林場指出，觀光局推出的安心旅遊方案已上路，本遊樂區適用旅客住宿優惠和自由行旅客觀光遊樂業入園優惠(高中以下國民暑假免費入園)，歡迎大家走出戶外，安心旅遊，一起來振興國旅。

東勢林場表示，7、8月份是東勢林場昆蟲最活躍時候，在炎炎夏日裡到山上納涼避暑是最透心涼的事，特別安排解說員帶領遊客夜間散步，可聆聽大自然的天籟，觀賞昆蟲生態，抬頭仰望夜空看那滿天星斗，讓人達到身心舒壓目的。

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