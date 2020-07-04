東南衛視記者遭到廢照且被要求離境，國台辦批是民進黨當局打壓，一切後果由民進黨承擔，民進黨發言人顏若芳今表示，一個沒有所謂新聞自由、不懂真正新聞自由的國家，還敢對台灣的新聞自由說三道四，不但讓人感到滿頭問號，甚至可說是啼笑皆非。

她強調，台灣是個民主法治國家，對違反法規的行為者作出裁處，必定會依照國家法規制度，絕不會有像極權國家無理打壓的情事發生。

顏若芳說，兩位東南衛視記者遭到廢止證照且被要求離境，主因是他們在台從事違法錄製節目，明顯涉及從事與許可目的不符的活動，我國主管機關才會依法廢止其記者證和入境許可證。

顏若芳指出，根據無國界記者組織四月發表最新「2020世界新聞自由指數報告」，台灣的新聞自由指數全世界排名43名，在亞洲為前兩名的國家，而中國則是排名為177名，全球倒數第4。由此可知，台灣的媒體新聞自由指數，不但開放且透明，反觀，中國為極權國家，境內媒體都受到黨國嚴密監控，毫無新聞自由可言。

顏若芳表示，如今中國國台辦為了違反台灣法令的媒體，誣指是被台灣無理打壓，甚至大言不慚指責台灣的新聞自由，讓人頓時間有種時空錯亂、進入平行世界的感覺。

(中時 )