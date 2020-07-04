酷暑來襲，玩水的活動不夠看，遊樂園現在還推出玩冰的派對讓遊客更消暑。六福村主題遊樂園連續3年舉辦的部落狂歡慶典，將在7月10日起至9月6日登場，亮點活動就屬全新推出的「冰霧派對」，要讓整個六福村在冰涼的派對中一起狂歡解熱。

園方引進大型「冰槍」、超音波迷霧、雪花噴射機等設施，各種冰花、雪花、水花齊發，每日3場的水戰活動將由「水戰士們」率領表演團隊與台下遊客對戰，並邀請知名DJ駐場，現場Live混音刷碟炒熱氣氛。暑假期間19歲以下的遊客可免費無限暢玩，成人享6折、599元的優惠價。

六福村重金禮聘海外表演團體，帶來草裙舞、hula舞蹈等與遊客同歡。（六福村提供）

六福村年度最High的「部落狂歡大遊行」，將南太平洋最具指標的熱帶風情都在遊行隊伍中呈現，包含鮮艷、繽紛的服裝與熱情的舞蹈，搭配充滿節拍樂器的重節奏音樂，讓遊客體驗嘉年華會般的熱鬧表演，今年的遊行更重金聘請海外表演團體帶來原汁原味的南太舞風情，草裙舞、hula舞蹈，邀請所有的遊客一起歡樂搖擺。此外，遊行隊伍中將加入南太平洋傳奇的奇幻生物包含巨型奇幻鳥、水中海怪、部落島民一起參與，讓遊行還多了奇幻氛圍。

此外，曾是暑假必衝必看的六福村經典達努煙火秀，為了撫慰全台抗疫的努力而睽違3年地將在今年暑假周末重新登場，活動期間逢周六、周日晚上８點，搭配精彩的火舞秀，六福村也準備了最適合夏天的BBQ燒烤、沁涼啤酒飲料、美式露營餐車等，讓全家人或三五好友能來一起同樂。

六福莊推出「Cool夏樂園」住房專案，可入駐剛果藍天房。（六福旅遊集團提供）

如果覺得只玩1天不過癮，關西六福莊推出的「Cool夏樂園」2天1夜住房專案，除了能與可愛動物們當鄰居外，還有驚喜禮物組可帶回家，即日起至8月31日開賣，若在7月10日至8月31日間入住剛果藍天房，雙人價僅8999元+10%，另贈六福村2日無限制進出的手環2個，還有期間限定燒烤套餐2客、搶眼的奇幻鳥雨衣1件、兒童背包水槍1個、3D恐龍拼圖1組，父母不只能夠帶孩子參加夏日派對看煙火，還可以動手DIY完成帥氣的恐龍模型。

(中時 )