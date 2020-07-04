大雨又來了！中央氣象局下午4時10分發布8縣市大雨特報。氣象局表示，午後對流雲系發展旺盛，易有短時強降雨，今（４）日新北市、南投地區及桃園、新竹、宜蘭、花蓮、屏東山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊、強陣風及溪水暴漲。

(中時電子報)