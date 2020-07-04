移民署4日指出，政府日前發送的三倍券，國人的外籍、大陸和港澳配偶，只要在台灣持有有效居留證，通通都可以領取，預估約有15萬名新住民受惠。

移民署表示，目前國人的外籍、大陸、港澳配偶約56萬人，其中有28萬人已取得身分證，持居留證者約15萬人，以上43萬人均可領取振興三倍券。移民署已透過電子傳輸方式，將依親國人配偶的名冊，提供給經濟部作為資格確認用，署長邱豐光也呼籲新住民朋友，大家一起來領券消費，共同為國內經濟盡一份心力。

移民署另指出，考量到有少部分的外國人、港澳居民，是以投資、工作、就學或傳教等其他事由在台居留，有些外國人則已在台取得永久居留，此外，也有取得專案居留的大陸地區人民，同時也是國人的配偶，大家情況各自不同。

為協助這些外籍配偶順利領券，自即日起至2020年12月30日止，當事人只要檢具國人配偶的戶口名簿、身分證或經駐外館處驗證的原屬國家結婚證明文件（3者擇一即可），主動向移民署各服務站申請國人配偶註記，移民署便會彙集名單送經濟部處理，通常第二天下午3點半以後就可辦理領券。

移民署表示，新住民對於振興三倍券如果有任何問題，有以下管道提供協助：

1.撥打1988紓困振興專線或至振興三倍券官網（https：／／3000.gov.tw）查詢。

2.移民署官網之境管防疫及振興專區（https：／／www.immigration.gov.tw／5382／5385／7445／211420／229782／）或新住民培力發展資訊網（https：／／ｉｆｉ.immigration.gov.tw）之多語資訊。

3.外來人士在台生活諮詢服務熱線0800-024-111免付費中、英、日、越、印、泰、柬等7語服務。

(中時 )