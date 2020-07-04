時間已經進入2020年的下半年，回顧過去6個月的台股，可說是精采萬分，只要妥善把握，其實，有非常非常多能夠大賺的機會，但前提是，你必須是個勇於冒險的人。

2020年一開始，台股隨即強勢創新高，問鼎12197點，但一個農曆年後，隨著疫情在中國大陸爆發，台股先是重挫近千點，接著3月爆發股災，再急跌至8523點。就在市場一片悲觀的，看衰今年行情之際，台股即以迅雷不及掩耳的速度，V型反轉拉高，到周五，距離12000點就只差這麼一步。行情這樣的發展方式，不難想見，小心謹慎的人，今年是賺不到大錢的；保守穩健的人，今年是賺不到大錢的；預設立場的人，當然，今年肯定賺不到大錢！

在你擔心台股漲太多，認為台股該拉回，憂慮美股破月線，警覺疫情二度爆發時，你卻忽略了「眼見為憑」這件事，你的想法，限制了你對台股的想像力，但事實上，台股就是強於美股，就是一路扶搖直上。這一切，只要你願意排除你心中的雜音，單純看待台股的表現，就可以發現的事實。

也或許，市場總是有些不變的定律，當有非常多的散戶朋友，都在期待疫情二度爆發，都在等待8500點再來一次，他們準備要壓身家大買特買的時候，市場偏偏不會讓他們稱心如意，很現實、很殘酷，但的確，台股的走勢往往與散戶的期望背道而馳。

昨日種種譬如昨日死，下半年，又是一個新的展開，那麼台股已經來到準12000點的位置，接下來的機會在哪裡呢？我以兩個簡單的觀點，做一個大膽的預測，今年的下半年，將是多頭一望無際的一年！

一、無限QE的威力不容小覷

2009年開始的QE 1、QE 2，將台股從4200點，帶往9000多點，漲幅達一倍以上。或許當時的指數位階與現在不同，但各位別忘了！規模與時空背景也不同，今年的「無限資金」可不是開玩笑的，加上川普的選情告急，這項政策的力道，只會更誇張，絕對不會停。

二、淡季不淡、旺季更旺

早在3月底，我就做過預告，今年的台股將5不窮、6不絕、7不上吊，如今看來，已經百分百的驗證我的看法。既然淡季都能夠有這樣的表現，那麼下半年旺季即將來臨，又有什麼好擔心的呢？

不過同樣一個前提，機會，仍然只留給有膽識的人。

（中華財經台分析師林鈺凱）

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(中時電子報)