神明代言人沈嶸。

「偶像劇教母」柴智屏與交往18年男友、前索尼音樂大中華區總裁崔震東日前驚傳18年情變，對此柴智屏日前苦笑坦言兩人目前處於感情冷靜期，但不是分手，感情似乎由濃轉淡。對此，「神明代言人」沈嶸以一句話犀利點出關鍵原因，她說：「崔震東並沒有那麼愛柴智屏。」

沈嶸認為柴智屏非常想結婚，但崔震東是不婚主義者，柴智屏是崔震東的「愛情貴人」，兩人雖為「正緣」關係，但自2019年開始緣分就出現轉折向下的變化，直到2020年兩人愛情能量已經用完，從2021年開始，無論兩人是否在一起，未來崔震東都不會想再帶給柴智屏幸福。

柴智屏表示兩人目前住在一起沒有分手處於冷靜期，也感嘆自己失去18年的青春，對於崔震東的冷淡，她只能無奈接受毫無怨言；沈嶸說這是因為柴智屏實在是太愛崔震東了，這要回溯到前世關係，過去世兩人也是情侶，但那一世柴智屏是有婚姻的女人，崔震東是她的外遇對象，柴智屏非常嚮往真正拋棄婚姻的枷鎖，與崔震東在一起，但柴智屏最終還是沒能擺脫婚姻的束縛。

而崔震東那一世是頗具才情面貌姣好的男子，但是崔震東不喜歡受婚姻束縛，前世如此，此生亦然，所以柴智屏可說是愛上一個「愛自由愛漂流的才子」，到此生再遇到崔震東就會想要再度掌握他、擁有他，完成成家的渴望，但崔震東從過去世到今生都不信任婚姻，柴智屏想要崔震東娶她是不可能的夢想。

柴智屏當年因製作偶像劇《流星花園》搭配電視原聲帶而開始與當時的索尼大中華區總裁崔震東交往，這18年來柴智屏都把崔震東當老公照顧，支持他的事業，兩人還一起合開公司，合作《那些年，我們一起追的女孩》、《小時代》、《等一個人咖啡》、《樓下的房客》等電影，支持崔震東的導演夢。

但是沈嶸說崔震東並沒有那麼愛柴智屏，甚至於對柴智屏的感情付出已經完全停止，現在只是習慣性地過生活，甚至會想要脫離這種乏味的生活，因為崔震東感受到柴智屏在愛情上給他的壓力，有喘不過氣的感覺。沈嶸說通常一個男人是否願意娶妳，在前半年的交往期就能看出端倪，如果他不願意娶妳，但是妳花很多金錢及時間在他身上，甚至同居在一起，他就更不會娶妳了，因為他已經把妳用盡了，為何還需要給妳婚姻呢？所以女人還是要把最好的資源用在自己身上，才不會到頭來徒留一場空，只留下美好的「愛情回憶」。

(中時電子報)