新北市環保局今（4日）舉辦「第8屆環保小局長交接暨授證典禮」。（新北市環保局提供／葉書宏新北傳真）

新北市環保局今（4日）舉辦「第8屆環保小局長交接暨授證典禮」，由環保局長程大維親自頒發當選證書給114位新上任的環保小局長們，典禮中也邀請前任環保小局長到場，共同宣誓傳承環保使命，一起為地球環境盡一份心力。

程大維表示，今年適逢世界地球日50周年，儘管新冠肺炎疫情改變人類生活，但也因此可以感受到大自然反撲的威力，為此，更加堅定保護環境的決心，疫情期間，部分小局長課程改為線上教學，仍持續不斷吸收環保新知，將正確觀念、行動帶入生活中。

值得一提，一手創辦環保小局長課程的「老局長」劉和然也特別來到場為小局長們勉勵，並期許他們在未來能延續所學到的環保知識，影響更多人，讓地球環境更好。

典禮中由中和區自強國小學生蕭又甄於典禮中代表所有環保小局長向程大維獻上「做一件事讓地球更美好承諾書」。蕭又甄說，過程中學到很多環保知識，並且在生活中落實節能減碳愛地球，減少對地球汙染，感覺非常有成就感；石碇區永定國小郭美惠則說，「環保是不分年齡的，對的事情要持續做下去！」

此外，來自永和區網溪國小的姊妹陳亭廷、陳亭竹，妹妹從姊姊手中接過臂帶，也期許跟隨姊姊的腳步，為環境盡一份力。

(中時 )