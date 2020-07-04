今年指考英語考題四平八穩，高中教師認為五標應該跟往年差不多。其中閱讀測驗51題要考生推論一段文字最可能出現在選文的哪一段，相當創新，有試考生提到這是結合了托福的閱讀題型。

成功高中教師陳國泰表示，詞彙題跟往年差不多，去年考很多搭配用語，考的是記憶力，今年考較多文意理解，要理解上下文意，。

中正高中教師吳佳穎表示，「重刑犯獄中變成鳥類專家」這1題算是滿簡單的；古羅馬戰士這1篇則是提到他們有些是志願且領薪水，顛覆一般人想法，一開始可能會覺得有點難，只要靜下心來，其實提示都很清楚，選項也滿友善的。

成淵高中教師李宜樺表示，閱讀測驗第44題比較特別，問到作者的觀點，符合新課綱，是滿好的考法；48到51題組談到歐巴馬教育改革，也不難得分。51題是創新考法，要考生推論一段文字最可能出現在選文的哪一段。總體來講今年閱讀測驗還滿友善。

建中教師劉家慧表示，指考英語非選用字只要掌握基本範圍不難拿分，中翻英提到疫情時期很常見的線上導覽，用虛擬virtual或是on-line應該都沒有問題。英文作文談校園安全，考生不管是從自身經驗或是新聞當中應該都可以找到靈感。

(旺報 )