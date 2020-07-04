黃豪平去年主持金鐘獎紅毯，流暢得體應對表現獲「零負評」，他坦言「那段時間光環過了，還需要回到現實的層面，自己還要不斷的努力，用自己的實力與表現來爭取工作」。近日他將在舞台劇《變聲偵探》挑戰90分鐘Non-Stop演出外，更在《見笑倫理委員會I》擔任主持人，他轉念，網友與觀眾證明他可以把這樣性質工作做好，「做好一個綠葉來襯托這些紅花。」

黃豪平致力於發展脫口秀，開心這種很孤獨，卻很有成就感的表演形式，逐漸地被觀眾給接受，他曾被酸民嗆，「你講這個不好笑。」他用更高級笑話去回應網友。他回憶今年疫情前夕，赴倫敦朝聖一年一度魔術大會，一位超能力者分享爆紅前展現超能力，卻承受大眾許多輿論壓力，不過人氣也跟著輿論推到頂端，該超能力者說「爭議其實是天賜的禮物」，讓黃豪平有所體悟。

黃豪平近期演出故事工廠《再見歌廳秀》，接下來將演出故事工廠《變聲偵探》、《見笑倫理委員會I》等，他笑說《變聲偵探》舞台上只有2個人，要用盡全力地釋放能量，讓觀眾感受到對於舞台的想像，甚至得透過口技來呈現直升機和火車的音效，劇名應該要改成《瘦身偵探》。該劇已累積巡迴了30場，甚至在戶外場1000多人場演出，口碑爆表。他戲裡飾演平凡大樓保全，成功抓到銀行搶匪立功，接下來是否會更上層樓，也引發觀眾熱議。

談及戲裡角色，黃豪平說，「我雖然沒參與到你的人生，但我盡力演繹了你的人生，我希望在每次舞台上，你都能看見自己的靈魂實現夢想的那刻，戲落幕後你也要在那個次元繼續努力喔！」他坦言，這些話也是在對自己說，認為，雖然有過金鐘紅毯零負評的主持，但不能一直沈浸在這個喜悅的氛圍中，「戲落幕後這些都是過去的事情，得一直呈現進步的自己。」

故事工廠推《南南戲語》系列，即日起在南海劇場及Playground南村劇場進行，共有兩地五檔主題各異的演出，分別為《變聲偵探》、《他們等待的那位果陀》、《#越想越不對勁》以及《見笑倫理委員會I＆II》，購票請洽兩廳院售票系統。

曾被酸不好笑，黃豪平（右）朝聖魔術大會體悟「爭議其實是天賜的禮物」。（故事工廠提供）

黃豪平（右）在舞台劇《變聲偵探》挑戰90分鐘Non-stop演出，笑虧劇名應該成《瘦身偵探》。（故事工廠提供）

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