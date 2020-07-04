白沙屯媽祖徒步至雲林北港朝天宮9天8夜進香活動，今年因疫情影響，延期至7月5日凌晨出發，面對酷暑及疫情控制挑戰，拱天宮管委會擴編隨行醫療人員，並成立30人防疫小組，除了婉謝信眾鑽轎底、獻花、避免觸摸進香公共物品，也會設法將進香隊伍拉長，每區段隊伍控制在800人以內。

白沙屯媽徒步進香活動，雖然受疫情影響延期，但報名人數卻再創新高，已突破5.5萬人，拱天宮管委會總幹事陳春發指出，進香隊伍中，初估沒有報名的人約有3成，因此除了要求信眾戴口罩，餐食部分也盡量發便當，沿途各單位若有備餐，建議不要共食，另外，凡媽祖行經、停留的地方均會消毒。

這次進香活動擴編醫療小組達80人，參與白沙屯媽祖進香多年的芳馨醫護團隊也加入防疫工作小組，身穿黑色背心、佩戴紫色臂章跟隨進香隊伍，團隊裡有多名資深護理師，可負責處理第一線緊急狀況，並與醫院連繫、合作給予醫護協助。

白沙屯媽祖進香首次在農曆5月出發，酷暑難耐，陳春發也呼籲信眾多喝水，不鼓勵走完全程，凡報名進香的香燈腳，名字將列入吉祥文疏，刈火儀式時稟告上蒼，因此信徒不一定要親臨參與隨香，進香期間媽祖神轎有GPS定位，信眾可利用電腦網頁版或手機下載「白沙屯媽祖」APP，看直播感受現場氣氛。

(中時 )