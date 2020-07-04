受梅雨鋒面影響，日本九州3日降下驚人豪雨，熊本縣和鹿兒島縣首當其衝，兩地災情頻傳，甚至有局部地區遭洪水淹沒。日本時間下午5時左右，熊本縣球磨村還傳出養老院遭遇洪患，有14人心肺功能停止的消息。

日本放送協會(NHK)報導，熊本縣知事在日本時間下午5時左右，向媒體表示，受到球磨川氾濫影響，遭大水淹沒的球磨村渡地區，有一家老人安養中心「千壽園」傳出有14人心肺功能停止的消息。而由於該機構遭大水淹沒，現在正緊急展開救援行動。

(中時電子報)