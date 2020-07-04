暴雨炸日本九州釀災 球磨村養老院傳14人心肺功能停止 16:432020/07/04 中時電子報 李培睿 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 九州淹水情形。（摘自路透社） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 受梅雨鋒面影響，日本九州3日降下驚人豪雨，熊本縣和鹿兒島縣首當其衝，兩地災情頻傳，甚至有局部地區遭洪水淹沒。日本時間下午5時左右，熊本縣球磨村還傳出養老院遭遇洪患，有14人心肺功能停止的消息。 日本放送協會(NHK)報導，熊本縣知事在日本時間下午5時左右，向媒體表示，受到球磨川氾濫影響，遭大水淹沒的球磨村渡地區，有一家老人安養中心「千壽園」傳出有14人心肺功能停止的消息。而由於該機構遭大水淹沒，現在正緊急展開救援行動。 文章來源：NHK新聞 梅雨鋒面狂炸！熊本破紀錄豪大雨成災 13人下落不明 (中時電子報) #14 #心肺功能停止 #熊本縣 #淹沒 #日本九州 也許您會感興趣 國際熱門新聞 熊本暴雨2死 球磨川「鋼構橋」被沖走 影片曝光日網友嚇呆 - 國際 不再靠皇室！梅根哈利正式撤銷基金會 - 國際 陸主動通報疫情首例給WHO？世衛官方悄悄改口了 - 國際 川普危險了？長子女友驚傳確診 - 國際 夫妻隔離偷玩「裸體摔角」解悶 交疊到一半6歲兒撞見「在幹嘛」…揚言告訴老師 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。