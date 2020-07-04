受大陸南方地區持續暴雨影響，長江各上游支流洪峰陸續進入長江主幹流，長江中下游幹流及兩湖出口控制站水位較歷史同期偏高0.8米至2.3米。氣象預報認為，長江中下游幹流主要控制站水位將持續上漲，即將超過警戒水位。為嚴防洪水災害，長江水利委員會自4日中午12時起將沿岸9省1市的長江災害防禦應急響應，由目前4級提升至3級。

據《新華網》報導，鑒於當前長江流域洪水防禦的嚴峻形勢，長江水利委員會要求，四川、雲南、重慶、湖北、湖南、江西、安徽、江蘇、上海、貴州省（直轄市）水利廳（局）要進一步做好監測預報預警，強化水工程科學調度，加強水庫、堤防巡查防守，全力做好防範應對工作。基層政府組織做好防範應對和人員轉移等相關工作，確保人民群眾生命安全。

報導說，長江2020年第1號洪水2日10時在長江上游形成後已抵達三峽大壩，當時根據《長江流域水旱災害防禦預案》規定，已啟動了長江水旱災害防禦Ⅳ級應急響應，目前鑑於中下游洪水嚴峻形勢，將災害防禦應急響應級別再升高一級。

(中時電子報)