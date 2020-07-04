鄭元暢（小綜）近日開設Youtube頻道，除了嘗試自己拍攝、剪輯影片，熱愛美食的他也開拍「不專業廚房」系列影片嘗試做菜，但過程中狀況連連，鄭元暢光是切肉就花了10分鐘，還換了數把刀子，笑稱煮菜如作戰，此外為了計時炸雞時間，兩分鐘設定成兩小時，讓鄭元暢自我懷疑「感覺會把廚房給炸了」，崩潰直說「千萬不要在家做，去點外賣就可以」。

首次下廚的鄭元暢挑戰「韓式炸雞」，他透露先前為了維持身材，大多吃健康食物，都不能吃高熱量食物，既然「要做就要做平常不能吃的」。鄭元暢按著食譜從切蒜、切肉到調味醬料，坦言煮飯很考驗耐心，也提到自己其實很討厭油煙味，因為小時候住家廚房、客廳是連在一起，只要一煮飯油煙味會瀰漫開來，甚至房間也聞得到，討厭油煙味的程度，若到餐廳吃飯有油煙味，會立刻起身走人換餐廳。

不過做菜並非易事，讓鄭元暢手忙腳亂，不知是做菜太熱還是太緊張，竟出了一身汗，而粉絲也留言想報名幫擦汗，也透露很期待看偶像「煮播」，敲碗希望「不專業廚房」單元一直持續下去。據了解，這一個單元還會邀請藝人好友一起上節目，一起挑戰下廚。

鄭元暢首度挑戰下廚。（最大國際娛樂提供）

(中時 )