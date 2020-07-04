近日高圓圓的工作室驚喜曝光一系列近照，性感又少女的美顏，完全不像40歲的女人。(圖/ 摘自高圓圓工作室微博)

照片中的高圓圓散發女人味之外，一個甜甜的微笑又少女感爆發，讓人無法相信她已經40歲還是個媽媽。(圖/ 摘自高圓圓工作室微博)

大陸女神高圓圓和台灣男星趙又廷結婚後，在去（108）年5月迎來愛的結晶，而高圓圓生女後也較少出現螢光幕前；近日她的工作室驚喜曝光一系列近照，性感又少女的美顏，完全不像40歲的女人，更被網友大讚「根本零死角」。

高圓圓工作室昨日在微博分享她最新近照，她穿著一件低胸吊帶長裙，在樹木繁盛的公園裡留影，美照也配上一段優雅的字句，「斑駁搖曳，光影忽現，在這個靜謐的夏天」；照片中的高圓圓散發女人味之外，一個甜甜的微笑又少女感爆發，讓人無法相信她已經40歲還是個媽媽。

因為高圓圓產後工作量大減，粉絲難得看到女神近照，紛紛興奮表示，「啊啊啊這是什麽神仙偶像啊」、「我羨慕死趙又廷了」、「我們家女神不得不愛」、「美得太美好了我心醉了」、「喜歡了十幾年的女神，還是那麽美」、「也太少女了」、「趙又廷奪妻之恨不共戴天」、「妳還是曾經那個少女，沒有一絲絲改變」。

(中時電子報)