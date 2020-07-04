鵬管處舉辦「東港吃冰趣」活動，邀請民眾一起到東港、小琉球大吃冰品。（潘建志攝）

鵬管處舉辦「東港吃冰趣」活動，邀請民眾一起到東港、小琉球大吃冰品。（潘建志攝）

夏天要做什麼？當然是吃冰！大鵬灣國家風景區管理處舉辦「東港吃冰趣」活動，邀請民眾到東港及小琉球大啖冰品，由在地冰店業者，以地方特產研發出各式特色冰品，例如櫻花蝦冰淇淋，讓遊客暢遊大鵬灣、小琉球，伴著海天一色吃冰。

鵬管處去年首次舉辦「吃冰趣」活動，受到許多人歡迎，今年再度舉辦，4日開幕，除了邀請民眾大啖冰品，也有冰品DIY活動，另外還有創意冰品票選活動，有東港及小琉球5家冰店參賽，推出水果冰、手作冰淇淋、櫻花蝦冰等多樣冰品。

有業者將東港三寶之一的「櫻花蝦」加在冰淇淋上，吃起來鹹鹹甜甜、鬆鬆脆脆別有一番風味。鵬管處長陳煜川表示，夏季就是適合吃冰，東港、小琉球有不少年輕業者非常有創意，研發出許多特別冰品，希望未來能打造東港吃冰節成為大鵬灣夏天的季節限定活動。

另外也有「吃冰摸彩」活動，至31日止民眾到東港、小琉球的合作冰店、飲料店、伴手禮店消費滿百元，就能獲得一張摸彩券，有機會得到住宿券、帆船體驗券、遊湖券、生態之旅活動等獎品，詳情可上官方網頁查詢。

(中時 )