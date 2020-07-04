屏東縣三地門鄉鍾姓鄉民一家8口住在15坪大的鐵皮屋，衡山行善團得知消息後，出動70餘名志工前往鍾家幫忙修繕房子。（潘建志攝）

屏東縣三地門鄉鍾姓鄉民一家8口住在15坪大的鐵皮屋，衡山行善團得知消息後，出動70餘名志工前往鍾家幫忙修繕房子。（潘建志攝）

屏東縣三地門鄉鍾姓鄉民一家8口住在15坪大的鐵皮屋，家裡只有一張床，沒有書桌，不但大部分家人都睡地上，小孩子也只能趴在地上寫功課。衡山行善團南二團接獲消息後，4日前往鍾家幫忙修膳房屋，並幫他們募集家具等物資。

46歲的鍾姓鄉民原本是大貨車司機，是家中的經濟支柱，因罹患口腔癌需要洗腎，只能打零工來養活老母親、妻子及5個小孩；一家8口住在15坪大的鐵皮屋，因屋體老舊一下雨就漏水，夏天炎熱、冬天也擋不住寒風刺骨。

5個小孩年紀最大的高中畢業，最小的才3歲，家裡沒有書桌，小朋友只能趴在水泥地上寫功課；也只有一張單人床，大部分家人都睡在地上。衡山行善團南二團接獲三地門鄉公所轉介後，到場訪視了解其需求，4日攜手銓興營造動員70多名志工前往修繕房屋。

志工們除了幫忙補強房子，讓房子不再漏水，更加堅固，可以隔熱、擋風，也在屋內隔出1個房間，讓女性家庭成員有獨立的空間。另外還募集了上下舖床、書桌等家具，讓全家人都有床睡，孩子們可以在書桌上寫作業。

因修繕到一半突然下起大雨，影響工程進行，原本預計1天能完成的工作，只能完成內部裝修，外部隔天再完工。鍾家一家大小都非常開心，期待有一個遮風避雨的新家可住。

(中時 )