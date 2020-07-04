越竹航空台灣總代理酷吉旅行社董事長張志嘉指出，台越雙方一旦宣布相互開放邊境，越竹預計15-20天內可復飛，目前所獲訊息，本月下旬第一階段開放以返鄉客與商務客為限，預計9月下半月推出類似旅遊泡泡的第二階段開放，但能否如期推出旅遊泡泡有待觀察。

張志嘉表示，解除邊境管制後，如果還要14天的居家檢疫或隔離檢疫，估計旅客量很有限，目前短期商務客是有放寬為5天，要是能夠過核酸檢驗或快篩來免居家檢疫，就會增加人流。據了解，台越間有討論到雙方選擇相同的快篩藥劑，每人約需4百台幣，快篩時間約15分鐘，通過快篩就可登機，費用會包含在機票內。

越竹航空由越南最大的產業集團FLC集團所投資 設立，去年1月正式，去年6月18日開闢台北-峴港航線，12月20日開台北-河內航線，原預計今年3月起開台北-胡志明、高雄-胡志明與高雄-河內、高雄-峴港四條航線，因疫情延期，這次復飛也將同時新開台北-胡志明航線，預計與台北-河內同時展開每周3班服務。

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