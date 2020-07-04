身兼3X3 EXE聯盟賽執行長與新北Footer球員的吳岱豪，自從遭到桃園璞園釋出之後，他的球員生涯下一步格外受到關注，儘管3日晚間已跟即將成立的新竹隊出戰國立體大，他卻堅持不肯透露未來動態，「尚未明朗！一切都還不確定。」

吳岱豪甚至開玩笑表示，「新竹現在有球隊嗎？」似乎擺明不願太早曝露自己最後去向，但他強調，來到球員生涯的「人生夕陽」，現在最希望的還是能跟再興中學同班同學「小胖」洪志善同隊打球，「這可能我跟小胖最後合作機會了！」

不過提到即將宣告成立的新職籃聯盟(T-League？)，吳岱豪表示，自己並不排斥新的職業聯盟，「畢竟SBL打了這麼多年，最近幾年感覺都是一成不變，觀眾也越來越少了，各個球團花錢出來效果相當有限，是時候改變了，我樂觀其成。」

明顯不想再提自己球員生涯的吳岱豪，隨即話鋒一轉，強調身為3X3 EXE聯盟賽執行長的他，目前最希望能讓這個聯盟賽，吸引越來越多喜歡3對3的人參加，「甚至很多人跟我建議，可以增設老馬組，這樣連台啤顧問閻家驊也可以打。」

「其實你看歐美國家舉辦的3對3職業賽事，都有很多40到50歲的選手參加，他們照樣可以打得很好，也期望可以多打幾年，」吳岱豪說，「像是日本舉辦的國際籃總3對3賽事，早就已經職業化了，接下來我們目標就朝那方向推！」

(中時 )