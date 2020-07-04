中國大陸一連5天在南海軍演，美國也將在4日美國國慶當天起，派2艘航艦前往南海，進行海軍近年來最大軍演，雙方是否擦槍走火爆發衝突引關注。國民黨副祕書長黃奎博今天表示，台灣應確定太平島與東沙島的領海不受侵犯，並確保相關武器裝備與火力足夠因應可能的武裝衝突。他也說，國民黨日前建議兩岸應建立「意外防止機制和行為準則」，形同建立「信心安全建立措施」。

國民黨副祕書長黃奎博表示，美陸在南海同時間但不同地方軍演，對台灣的壓力是，萬一南海發生軍事衝突，聲稱在南海有主權的中華民國該如何因應，近日美陸在南海軍機艦出沒次數愈加頻繁，因此雙方擦槍走火的機率相對提高。

黃奎博說，對台灣最重要的是，應先確定自己所控制的太平島、東沙島的領海範圍不受侵犯，一旦被侵犯，民進黨政府一定要及時回應並抗議，同時也要確保在東沙與南沙的守軍，武器裝備與火力是否足夠因應可能發生的武裝衝突，除了派陸戰隊進駐外，還要加強制海制空的火力。

國民黨兩岸新論述中，為維護台灣安全優先，建議兩岸應建立「意外防止機制和行為準則」，面對美中在南海角力，黃奎博認為兩岸若簽訂相關準則，形同建立「信心安全建立措施」，兩岸可能可以在國防白皮書中，讓軍事資訊相對透明化，比如雙方可商量建立軍事行動預先通報機制，也可設立熱線，對台灣而言，能夠相對避免台海局勢的誤判，對台灣多了一層保障。

至於兩岸之間此時有無可能簽訂「意外防止機制和行為準則」，黃奎博表示，這就涉及政治問題，且不一定跟軍力大小有關，而是政治意願的問題，若兩岸關係和緩，這並非不可能，但兩岸關係如今陷入寒冬，就絕對不可能。

藍委馬文君說，不樂見中國大陸在敏感區域軍演，雖然美國說派雙航母是對盟邦的支持，希望美國在有限度內演習，不要影響周邊國家區域安全，在美陸雙邊叫陣情況下，台灣應把美中在南海的角力，納入漢光演習中的防衛想定。

(中時 )