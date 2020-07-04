寬心營建機構四日舉辦「一品相逢 愛心愛樂‧寬心慈善園遊會」，總計募款與愛心包，加上義賣所得共50萬元，全數捐贈給南投家扶、南投福安慈善、麻煩小天使協會，愛心全力向前衝。（盧金足攝）

寬心營建機構特別提供「寬心一品苑」愛心包義賣。（盧金足攝）

慈善園遊會展出知名跑車，民眾近距離觀賞價值不菲的超跑，把握機會爭相拍照。（盧金足攝）

寬心營建機構四日在南投市彰南路一段新建案「寬心一品苑」建築基地，舉辦「一品相逢 愛心愛樂‧寬心慈善園遊會」，獲熱烈響應。（

慈善園遊會展出知名跑車，成為園遊會吸睛焦點。（盧金足攝）

後疫情時代拚經濟，也要為募款受影響的社福團體拉一把！寬心營建機構四日在南投市彰南路新建案「寬心一品苑」建築基地，舉辦「一品相逢 愛心愛樂‧寬心慈善園遊會」，搶先中央振興券發放之前，拋磚引玉邀請民眾走出戶外，參加園遊會還能做公益，總計活動募款與愛心包義賣所得共50萬元，全數捐贈南投家扶、南投福安慈善、麻煩小天使協會，愛心全力向前衝。

寬心營建機構副總經理傅士豪表示，舉辦慈善園遊會的發想，是因在新冠肺炎情期間，看到南投在地知名的親愛愛樂弦樂團，這個在山上被世界看見的的音樂團體，卻受疫情波及，表演機會被取消，造成經費短缺，寬心營建機構憂心天籟之聲的音樂團體如果面臨解散，誰也不樂見，所以將心意化為行動力，推動捐款相助的慈善園遊會。

歷經籌備、連絡多時，終於成功舉辦這場慈善園遊會，不只有美食、地方農特產，還有很多知名跑車至會場力挺，讓民眾近距離觀賞價值不菲的超跑，把握機會爭相拍照，後疫情時代拚經濟，這場以愛心串連的活動，也讓大家傳愛接棒，國人勇敢團結抗疫，疫情趨緩時， 更要攜手振興經濟。

傅士豪指出，「寬心一品苑」是南投指標建案，推出後熱銷，南投地區豪宅級的規劃，獲很多二代的青睞，有多組家庭一口氣就買兩戶，父母與子女住在同社區卻不住一起，卻能互相照顧，保持舒適距離不遠離，孝心相伴，還「保有一碗麵的溫度」。

主辦單位寬心營建機構特別提供「寬心一品苑」愛心包義賣，商品是由麻煩小天使協會、親愛愛樂、甜心巫婆工房三家公益團的義賣商品隨機組合而成，並附贈寬心一品苑精緻杯墊與活動限定提袋，由寬心營建機構先行購買再接力傳愛讓民眾認購。

在世界還在為疫情安全隔離時，台灣已進入振興經濟的「後疫情時代」，寬心營建機構感念防疫期間醫護人員的辛勞奉獻，特別印製寬心園遊券，發送給南投竹山秀傳醫院、南投基督教醫院、衛生福利部南投醫院，為南投醫護人員加油打氣。

傅士豪強調，活動募款與愛心包所有義賣所得全額捐贈給南投家扶基金會、南投縣福安慈善會、南投麻煩小天使三個公益單位，讓愛不要因防疫而中斷。

(中時 )