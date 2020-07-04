補教英語解題老師團認為，今年大學指考英文出題簡單，考題設計保守，具備挑戰性的誘答題不多，「用功的孩子可以拿到高分」。全國教師會點評試卷並指出，符合108新課綱素養導向精神，取材多元。

補教英語老師Gary表示，今年指考英語考題出題與108新課綱沒有直接的關聯性，考題設計偏向保守，時事應用方面，第12題到第15題為消保法，而第16到第20題的綜合測驗，以盤尼西林為主題，是屬於科普類的醫學文章；詞彙題的40個單字，出自於Level 5與6的單字有35個，只有5個單字不屬於Level 5與6的範圍，「有認真背單字、用功的孩子，可以拿到高分」。

至於非選題部分，中翻英考的是入場許可的應用，英文作文則是校園安全，英語補教Jr老師則認為，6月份新北市發生校園安全事件，甚至日前發生並震驚全球的德州校園槍殺案，也都可用來作為寫作題材。

英語補教漢梃老師說，這份考題出題偏向傳統，誘答題不多，挑戰性不高。

全國教師會則認為，今年英語指考的命題設計，符合108新課綱素養導向精神，取材多元，不過選擇題型態與以往變化不大，文意字彙與學測有明顯區隔，詞彙難度提高，閱讀測驗需要仔細判讀，並做深入思考方能準確作答，非選擇題部分作文題目具挑戰性，雙峰現象恐更明顯。

全國教師會並指出，綜觀整份考題，文章主題多樣，融入多元文化素材，包含消費者保護法、佛萊明與抗生素的發現、成為鳥類學家的囚犯、古羅馬競技戰鬥士、排水系統的演變、馬里亞納海溝的塑化物汙染、紐西蘭原住民戰舞、美國教改等。

至於閱讀，全國教師會認為，文字量大，多需前後反覆閱讀，推敲上下文意細節，方能正確答題，多數考生作答時間恐會不足。作文題材討論校園安全對學生較具挑戰性，需要比較多的時間思考。

(旺報 )