蔣偉文（右）辦插畫展，老婆（左）帶著兩個兒子獻上「便便餐包」。(艾迪昇傳播提供)

蔣偉文今（4日）舉辦「Jackson ＆ DiDi日常家年華插畫展」，展出他描繪兒子童趣的各個詼諧片段。包括父母、岳母、老婆以及2個寶貝兒子，全家動員力挺，有趣的是蔣爸爸上次出席兒子活動，已是18年前蔣偉文出全裸寫真集的記者會，今日再現身，兒子已成為斜槓畫家。2個兒子帶來心頭好送給蔣偉文，特地獻上「黃金便便餐包」，蔣偉文大笑：「他們自從去台南發現大便造型的甜點，每次聊到大便話題，就會不受控。」

蔣偉文去年11月開始以畫紀錄兒子的生活點滴，一開始只因為在主持的廣播節目《蔣公廚房》中，聊及兩個兒子爆笑事情，意外受歡迎，他靈機一動，重拾因學業而放下的畫筆，用畫幫兒子寫日記。他曾感性表示：「兒子很快就長大了，我希望用畫，將他們最童稚的一刻保存起來。」幽默逗趣的內容引起粉絲共鳴，他也常在線上討論爸爸經，至今已累積近百幅作品。

蔣偉文的2個兒子，7歲長子Jackson及4歲次子迪迪（Leyton），從昨天就開始期待，直說：「太興奮了，這是我們的畫展。」今兄弟倆現身送給爸爸最愛「黃金便便餐包」，迪迪一度想把餐包嗑完，現場還學起蔣偉文，大喊「老婆，我回來了」，人來瘋模樣逗樂全場。蔣偉文現場機會教育，開示起兒子：「你們看，把拔因為一直堅持作畫，今天才能辦畫展，希望你們也可以一樣，做任何事情都很堅持。」兩個兒子面露無奈微笑，逗趣表情又讓全場莞爾不已。

此次畫展，除了將蔣偉文的插畫作品一次集結，讓粉絲看得過癮，他還宣布成立「Jackson ＆ DiDi」品牌，他透露：「開始在臉書上創作插畫之後，就陸續有不少廠商來談合作，但那時候時機還未成熟，總覺得不夠完善，後來才動念乾脆成立自己的品牌，可以有更多元的發展。」他這次小試身手，設計2款L夾與2款胸章，要送給開幕當天前200名觀眾，也期待日後品牌有更多商品問世。「Jackson ＆ DiDi日常家年華插畫展」於靠邊走藝術空間展出，展出日期自7月4日至7月19日。

(中時 )