臉書粉專《韓黑父母不崩潰》上傳高雄某處道路施工影片。(取自臉書)

前高雄市長韓國瑜被罷免下台後，許多民眾懷念其任內主打的路平清水溝的政策。近日有些高雄人發現高雄有多處路不平、水溝臭掉、發大草沒人清的狀況。今(3)日還有臉書粉專上傳一段網友提供的道路施工影片，並直言，「川伯看到應該會想哭」。

臉書粉專《韓黑父母不崩潰》貼出一段道路施工影片表示，「川伯看到應該會想哭」，並指出，不是有人嘲諷鋪路是基本功嗎？破爛馬路直接劃斑馬線就是所謂的基本功?最愛批評韓市府鋪路的人，6月6日後都去哪裡了？怎麼不來監督一下現在的施工品質呢？該粉專還狂酸，「原來他們想光復的是破布馬路和交差了事的施工品質」。同時，該粉專也指出地點位在高雄天祥一路鼎新路口。

網友們留言回應，「有施工，就會有額外大收入，反正那是市民納稅錢」、「高雄罷韓者不愛路平，因為沒有騎馬的感覺」、「熟悉的高雄味，路不平，燈不亮，水溝不用通。我懂了，補太平，日後撈不到，無法發大財，難怪要罷韓」。

(中時 )