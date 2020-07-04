柯震東（左）在片中喜歡林依晨，願為她成為「不倒俠」。（傳影提供）

【即時新聞】《打噴嚏》戲院一日售票員活動，演員柯震東、林依晨出席。(粘耿豪攝)

電影《打噴嚏》男女主角柯震東、林依晨4日化身1日售票員，從早上到下午分別在信義威秀、西門町今日秀泰舉行4場售票活動，在票口親手將首日電影票交給觀眾，被問到電影延檔6年終於上映，在大銀幕看到6年前的自己會不會害羞？林依晨笑說中間2016年9月一度剪了短髮，現在剛好留回來跟片中造型一樣，宣傳無違和。

柯震東則說看到以前的自己並不是什麼大問題，重點是電影剪完後給林依晨看，她的回饋是沒有問題的，對電影很有信心，林依晨也直言雖然《打噴嚏》讓大家久等了，但類型、故事內容是她這6年來都沒有再遇過的片型，保證新鮮感依舊。

新冠肺炎疫情在台灣獲控制，兩人是否開始外出趴趴走、有無「報復性工作量」？柯震東說自己最近只忙宣傳電影，生活就是早睡早起做運動，變得比較乖，尚未有報復性工作量的感覺，但之前因疫情停擺的工作也終於有了些新進度；林依晨則是迷上學插花，平時不是窩在家裡就是在花藝教室，另她也「報復性看電影」，7月要看40部、8月要看30部。

今兩人順利售出600張首映票，也與影迷開心合影，不僅有粉絲從信義區追星到西門町，更有1位林依晨的男粉絲，從昨天晚上10點半就駐點信義威秀，等了16小時只為搶先目睹「零負評女神」本尊。電影15日在台上映。

(中時 )