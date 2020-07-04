去年因歲修停航，卻又碰上新冠肺炎疫情，已停航9個月的麗娜輪昨起復航，首班載運多達717名乘客，開出紅盤，汽車隨船也有171輛，7月起每週六、日開往蘇澳、花蓮航線，港務公司已完成場站整備，讓旅客順利、安全進出場站，業者也表示，預計復航後自由行旅客將創下新高。

蘇花藍色公路因歲修加上疫情停擺逾9個月，7月重新開放海上航行，支持政府推動國旅方案，為期1個月隨旅客搭乘的附加裝載車輛免收費，每週六由蘇澳到花蓮，週日由花蓮返回蘇澳，共申報往返4航次，提供旅遊交通新選擇，業者盼能吸引更多自由行或自駕客，選擇搭客輪遊花東。

花蓮港務分公司表示，我國疫情趨緩，疫情指揮中心解散，但搭乘海、空運航班或運輸場站入口處仍應配戴口罩，花蓮港務分公司配合細心規劃旅客通關服務站完善檢疫動線，並在提供遊客酒精洗手液及洗手乳等與公共空間清潔消毒，開航前並與船公司多次實地會勘，讓旅客在艷陽高照的夏日，享受花蓮港舒適的檢疫、候船環境。

蘇花藍色公路重啟，麗娜輪首班載客人數多達717人（載客量774），汽車171輛、機車5輛，業者響應國旅、支持中央「安心旅遊」，宣布為期1個月「搭船送載車」優惠，等於民眾的車輛開上船免錢，藉此分擔蘇花改車潮，因此隨船的車輛相當多。

麗娜輪營運業者東聯航運經理陳百川稍早受訪說，看到國旅需求漸增，決定復航的麗娜輪也將投入服務，民眾只需購買經濟艙700元、商務艙1000元或頭等艙1500元等船票，就能將車輛免費開上船，因車位不收費，約可省下小客車1500元、大型遊覽車2500元等費用。暑期復航時，船上也會備有兩地伴手禮供民眾選購，搭這趟藍色公路，享受海景、遠眺清水斷崖，還有機會與鯨豚不期而遇。

(中時 )