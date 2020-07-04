Anoka Family Witnessed & Helped Woman Gored By Bison At Yellowstone National Park(影片源自Youtube)

無知舉動害自己陷入危險，美國一名72歲婦人，因為想跟野牛拍照，不斷靠近挑釁野牛，果然引發野牛怒火，婦人遭攻擊且被拋到高空中，重摔落地後陷入昏迷，隨後由直升機送往當地醫院治療。

意外事件發生在上個月26日，這位婦人在美國懷俄明州的黃石國家公園（Yellowstone National Park）露營，她無視整個公園都張貼警告標誌，提醒人們不要接近野生動植物，執意靠近野牛、在範圍3公尺內不斷拍照，下一秒突然被野牛攻擊，遭衝撞後從4公尺高空摔落，導致婦人傷勢相當嚴重。

拉爾森（Larsen）一家人全程目睹攻擊事件，珍娜拉森（Jenna Larsen）受訪時表示，「這位女士靠牛太近了，她不斷的在激怒、挑釁野牛」， 且當時野牛已經發出憤怒的「蒸氣聲」，婦人仍不知自己應該要快速離開。

黃石公園生物學家克里斯（Chris Geremia）提醒，遊客應該與動物保持大約23公尺以上的安全距離，靠太近野生動物會感受到威脅，進而做出攻擊行為。

(中時電子報)