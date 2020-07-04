蕭秉治2020年全新首發單曲〈怦然心動〉，為超夯新劇《你是我的命中注定》片尾曲，該劇創下近20億播放量的騰訊年度都會愛情劇，蕭秉治將劇中男女主角心動怦然的時刻，到對方互許終身狂灑糖的甜蜜劇情，成功打造撩心情歌，MV也延續怦然心動的時刻，邀請到去年夯劇《我們與惡的距離》裡的新生代演員王可元及李柔演出。

MV裡，李柔飾演的美麗異星女孩，走入大賣場遇見飾演可愛店員的王可元，一眼便被異星女孩的奇異特質所吸引，觸電般的心動火花悄然在兩人世界盛放。在這場愛戀氛圍之中，蕭秉治用歌聲為他們見證一場怦然心動的愛情，而王可元和李柔也共同「見證」蕭秉治的害羞，三人合照時，王可元爆料：「剛拍照時，工作人員叫秉治笑一下，看他嘴角不時抽動，真的很Q。」

蕭秉治這回在MV裡的戲份僅需對嘴，但因為日前他在居家期間太過放鬆，一知道要拍MV便開始執行減肥大計，只是最後肥沒減成，他苦笑說：「有一陣子一天只吃一餐，但最近在拍《秉治VLOG》，為了拍影片很努力吃東西，所以很難減肥！」當天在大賣場拍攝，吸引到賣場消費的客人佇足圍觀，還有店員就是蕭秉治的粉絲，特別留下來送他卡片。

蕭秉治日前在大賣場拍攝MV。（相信音樂提供）

(中時 )