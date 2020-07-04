外交部昨（7月3日）指出，考量外交部預算自2018年逐年成長、台美關係升級，因此恢復設立駐關島辦事處。但有網友指出，關島辦事處於2017年8月底關閉時，外交部當時是說功能已經被取代，因此裁撤。現在又說可以增加多項合作，所以又不可取代了嗎？

2016年外交部評估外館效益，於2017年8月底關閉駐關島辦事處，原有業務由駐帛琉大使館兼轄，同時裁撤包括駐吉達辦事處及駐挪威代表處。

外交部昨（7月3日）指出，考量外交部預算自2018年逐年成長、台美關係升級成「全球合作夥伴」及太平洋戰略地位的重要性，因此決定今年恢復設立駐關島辦事處。

對於復設駐關島辦事處，外交部表示，將可加強我國與西太平洋地區整體經貿交流及合作關係，有助深化我國與太平洋友邦關係的經營，增進多邊互動。

不過回溯2017年關閉駐關島辦事處時，有一位民進黨立委當時受訪時表示，配合新政府力推新南向，閉館後的資源將移往東南亞國家，除增加現有駐處人員配置外，考量當地僑情，目前規劃可能在柬埔寨、緬甸設館。

《文翔政論》臉書頁指出，當時裁撤多個外館的理由都是預算考量，外交部當時是說「過去功用為聯繫美軍的節點及連結南太平洋島國，但目前駐關島辦事處的功能已經被取代，因此裁撤」。

《文翔政論》臉書頁評論，一個功能已經被取代的辦事處，怎麼這幾年又要恢復運作，然後又可以稱作是「台美關係升級」？當年覺得功能重複為了省錢把它裁撤，現在又說可以增加多項合作，那所以它的功能又不可取代了嗎？

(中時電子報)