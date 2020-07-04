哪些族群容易酒駕，是許多醫生及社團在研究的議題，國內研究發現，酒駕初犯有3分之2是騎乘機車，但若觀察高頻酒駕，汽車族卻高於機車。有醫生指出，對於酒精使用障礙症（AUD）的人，應以治療取代處罰，對防制酒駕會更為有效。

台北市立聯合醫院松德院區成癮科主任黃名琪研究機車騎士和開車酒駕者的差別，發現酒駕初犯者有3分之2是機車騎士；而機車相較汽車駕駛年紀較輕、教育程度較低。她表示，許多人以為有酒癮的人才會高頻酒駕，實際上有酒癮的人反而會有自覺不能開車，沒有上癮但平常有在喝酒的人，高頻酒駕風險更高。

分析國內酒駕案例，酒駕者以男性居多，45％是過量飲酒，42％是喝烈酒。機車酒駕者的年紀較輕，教育程度也較低；汽車酒駕者已婚的比例則偏高。另外，高頻酒駕的風險，汽車是高於機車，且容易發生於工作場合，可能原因與同溫層接受度高、職場文化有關。

黃名琪說，對酒駕者的處罰、入監等法律制裁，效果十分有限且影響工作與家庭和諧，衛教效果更是極為有限。她認為，酒駕者應該以治療代替處罰，而國內也逐漸在嘗試這樣的作法。

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(中時 )