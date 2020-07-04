韓國總統文在寅有意促成美國總統川普與北韓領導人金正恩在11月美國大選前再度會談，南韓甚至一度傳出川普可能會以川金會作為大選前的「十月驚喜」（October surprise），不過北韓外務省第一副相崔善姬4日公開闢謠，否認相關說法，並指美國只是將朝美對話視為處理政治危機的工具，沒有必要坐下來面對面對話。

南韓《韓聯社》4日引述北韓官方喉舌《朝中社》報導，崔善姬說，北韓與美國現況相當敏感，微小的誤判或差池都可能造成無法轉圜的致命性後果，「輿論無視北韓和美國關係現狀，一心想讓高峰會成為輿論焦點，對這做法實在啞口無言。」

她指，如果美國仍以為打「談判牌」就可以動搖北韓，是大錯特錯，北韓已經為美國帶來的長期威脅制定具體管控方案。

崔善姬強調，北韓絕不會因為其他國家的內部政治議程來調整國家政策，並明確表示不會為川普連任，重返談判桌。

她還意有所指地說，有關方面完全沒有考慮到北韓想法，就草率地表露將扮演仲裁者的意向。韓聯社分析稱，這可能是針對文在寅政府，因文在寅表明將協助促成第三次川金會，而美國的副國務卿畢根也將在7日訪問南韓，努力促成朝美重啟對話。不過看來被北韓澆了一盆冷水。

(中時 )