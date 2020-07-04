宜蘭縣第一件村長罷免案今（4）日在員山鄉中華村舉行投票，開票結果，同意罷免的票數為257票，遠超過147票的罷免門檻，罷免成功，對於遭到罷免，中華村長許正東表示，即使不願意接受也得要接受，也將尊重縣選委會最後的公告結果，但他也認為，罷免門檻太低，未來恐怕會展生骨牌效應。

中華村長罷免按主要起因於永侒礦業開發案，中華村長許正東在立場上支持這起礦業開發案，也成了罷免案的主要導火線。

開票結果，同意（罷免）的票數為257票，不同意有137票，無效票3票，投票率為67.75％，因同意票已遠超過罷免門檻，許正東確定遭到罷免。

宜蘭縣選委會表示，依公職人員選舉罷免法第91條第1項、第92條第1項規定，罷免案通過者，被罷免人應自公告之日起，解除職務，縣選委會預計在本月7日上午召開委員會議審定罷免案投票結果，如果沒有爭議，下午就會公告，許正東也將自公告日解職。

對於遭到罷免，許正東表示，他個人仍是支持合法的產業，但如果村民覺得中華村不需要合法的產業，也尊重村民的決定，同時也會尊重縣選委會最後的公告結果。

(中時 )