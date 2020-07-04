行政院長蘇貞昌今（4）日表示，竹科X創新產業園區計畫已經國發會審議通過，將投入總經費約182.3億元，未來會是一個「都市型」及「立體化」的科學園區，未來有無限可能。

蘇貞昌今日視察「竹科X創新產業園區」基地時，作上述表示。竹科X產業園區未來將聚焦AI（人工智慧）、IoT（物聯網）產業，目標創造1,470億元的產值、2萬1,000個工作機會，希望持續吸引跨國企業營運總部與研發中心進駐。

蘇貞昌指出，近年台商回流已超過新台幣1兆元，今年又因防疫受到肯定，讓台灣被認為是個安全地方；加上香港事件使得台灣民主價值被國際看見，讓許多外資考慮到台灣投資，因為在這裡發展很安全、沒有負擔。

蘇貞昌說，新竹科學園區是台灣最大、最具指標性園區，有600家大廠投資、年產值超過1兆，而「竹科X」已經國發會審議通過，將投入總經費約182.3億元，是一個「都市型」及「立體化」的科學園區，未來有無限可能。

蘇貞昌也說，行政院投入1,400億元在竹竹苗地區推動「五大計畫」，包含國道1號五楊高架延伸頭份案的750億元、竹科X基地約180億元，以及西濱快速道路新竹段150億元及新竹大車站計畫65億元，期盼中央地方攜手合作，快速發展建設。

新竹市長林智堅表示，為新竹市創造更多就業機會與吸引企業投資，自2017年起，結合科技部、新竹科學工業園區管理局、台肥、中油及產學研各界資源，推動共36公頃土地「竹科X」產業園區。

林智堅說，「竹科X」鄰火車站和交流道，交通便利，規劃興建三棟研發大樓，預計2022年動工，未來引進研發設計、資訊軟體及服務、軟硬整合及智慧應用等產業內容，盼成為下個世代產業發展重要里程碑。

(工商 )