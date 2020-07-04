三大電信端出的5G資費看似一模一樣，若仔細比對的話，仍可看出些許端倪。以最先公布資費的中華電信為例，「吃到飽」費率的網速級距是1Gbps、1.5Gbps，「非吃到飽」的網速級距則為500Mbps。

但是，針對1399元以上的吃到飽費率設了門檻，四種費率的「熱點分享量」均有不同限制。也就是說，若每月熱點分享傳輸量超過50GB（1399元）、70GB（1599元）、90GB（1799元）、200GB（2699元）；就會被降速到10Mbps，這個速度甚至還比不上4G。

中華電信5G資費表。（圖／業者提供）

遠傳在昨天（7/3）公布的5G吃到飽費率，相較中華電信版本，則是少了1599元級距，分別有1399元、1799元、2699元三種費率，並且也針對熱點分享傳輸量設限，依序是50GB、90GB、200GB的流量限制，超過則降速至10Mpbs。最大差別在於，若此時申辦遠傳5G的用戶，在10月31日之前，可享有「熱點分享吃到飽」優惠。

遠傳電信5G資費表。（圖／業者提供）

6月17日才取得5G執照的台灣大哥大，先前已被質疑基地台建置數量不如同業，因此不管是吃到飽或非吃到飽費率，都沒有列出「網速級距」的數字，因為不確定台灣大哥大用戶在開台初期，能飆出何種等級的速度。因此，在10月31日前，申辦5G的用戶都可享受熱點分享也吃到飽的優惠。但到了11月1日以後，1399元、1599元、1899元、2699元也都各自有50GB、70GB、90GB、200GB熱點分享傳輸量的限制，若超過也是降速到10Mbps。

台灣大哥大5G資費表。（圖／業者提供）

如果消費者本身選擇「非吃到飽」費率，每月傳輸量若超過合約規定的數字，被降速還算甘願。但現在是選擇「吃到飽」費率，卻要被降速，這也是電信資費公布後，部分網友砲轟的焦點之一。甚至質疑電信業者為何可分辨用戶究竟是「本機上網」還是其它裝置使用「熱點分享」功能？這會不會牽涉到用戶的隱私權又被侵犯？

對此，電信業者指出，機房端確實能辨認用戶是「本機上網」還是「熱點分享」，在技術上並不難達成。該電信業者也強調，此做法是為了杜絕所謂的「流量魔人」，這群人不管是出門或是在家中，都使用4G行動上網，甚至在家裡還出現手機、平板、電腦等所有裝置均以熱點分享分式，使用同一個門號的流量，每月累計傳輸量通常是數百GB起跳。如果他們能少用些流量，就能把頻寬釋放出來給其他人使用，每個人能享用的均速也會有所提升。

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)