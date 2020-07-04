竹北新月沙灣傳移工溺水 救上岸已無呼吸心跳 18:062020/07/04 中時 羅浚濱 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 竹北新月沙灣4日下午發生外籍移工溺斃案。（羅浚濱攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 竹北市新月沙灣4日下午傳出外籍移工戲水溺斃案，消防局4點多接獲報案派遣人車趕赴現場，待將1名菲律賓籍移工救上岸時，發現已無呼吸心跳，送醫搶救。 消防局指出，一群外籍移工4日放假，相約在新月沙灣戲水消暑，下午約4點半，獲報有2名菲律賓籍移工溺水，警消救護人員趕到現場搶救，現場移工稱只有1人溺水，待發現溺水移工將之救上岸時，已無生命徵象。 這是入夏以來，新竹縣第2起戲水溺斃案，上周橫山鄉內灣油羅溪傳出2名高中生溺斃情事後，今天下午再傳出溺水意外。 (中時 ) #移工 #溺斃 #溺水 #現場 #新月 也許您會感興趣 社會熱門新聞 桃園萬壽路遇恐怖無人機車 貼緊緊「想抓交替…」 - 社會 勇猛人夫每次「上馬」2小時 人妻下面爛掉噴血 全因他狂吃這個 - 社會 高雄淫窟曝光！他「極樂選妃」大戰2回合腳軟 老司機揭密 - 社會 醫師娘被逮劈腿4男上摩鐵床戰、裸身泡湯 小王曝：做愛50次 - 社會 台女偷吃「黑鮮肉」狂嫌棄 回頭讚台男強勁 網友氣瘋了 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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