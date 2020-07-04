竹北市新月沙灣4日下午傳出外籍移工戲水溺斃案，消防局4點多接獲報案派遣人車趕赴現場，待將1名菲律賓籍移工救上岸時，發現已無呼吸心跳，送醫搶救。

消防局指出，一群外籍移工4日放假，相約在新月沙灣戲水消暑，下午約4點半，獲報有2名菲律賓籍移工溺水，警消救護人員趕到現場搶救，現場移工稱只有1人溺水，待發現溺水移工將之救上岸時，已無生命徵象。

這是入夏以來，新竹縣第2起戲水溺斃案，上周橫山鄉內灣油羅溪傳出2名高中生溺斃情事後，今天下午再傳出溺水意外。

(中時 )