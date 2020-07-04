不畏新冠肺炎的疫情影響，2020台北市幼兒足球錦標賽4日在台北田徑場盛大展開，今年依舊有高達126隊、上千名小朋友熱情參與，大會為了防範疫情在現場進行超前部署，採取高規格的防疫措施，讓台灣足球小將都能在一個可以安心踢球的比賽環境中展現足技。

台北市政府體育局近年來致力於推廣基層足球，讓每屆報名都秒殺，今年雖然受到疫情影響6月底才開放報名，但依舊有多達126隊參賽，其中像今天出賽的寶仁幼兒園、好來幼兒園、景新幼兒園和新北市巨堡幼兒園都是連11屆參賽的球隊。

儘管台灣已經多日沒本土病例，但大會還是慎重面對疫情，在現場實施高規格的防疫措施，包括準備了單一入口量體溫、實名制和入場須配戴口罩等防疫措施之外，現場還提供天淨AQUECARE滅菌液供球員和家長使用，盡全力將疫情排除在外。

本屆比賽依照小班組、中班組、大班組、跨園所組等組合，進行7人制足球比賽，每3隊為1組，採用循環賽制度；同時，為鼓勵小朋友「參賽就是優勝」的運動家精神，每組都會在3隊選出1隊冠軍、2隊優勝，藉以鼓勵小朋友勝不驕敗不餒的運動精神。

看著小選手在場上奔馳身影，真的相當療癒。(台北市體育局提供)

參加人數最多，且連11屆參賽的好來幼兒園園長蔡知年表示，「好來很早就推廣幼兒足球，這次我們來了5隊近60人，其中有一半是日籍小朋友，家長也很熱衷足球，每周都排2到3節的足球課，足球對小朋友幫助很大，除了可以鍛練小朋友體能外，還可以增加團隊意識。」

喬治亞幼兒園推廣足球已有4、5年時間，更外聘足球專任教練指導，今順利拿下2組冠軍，更展現壓倒性實力，兩場以進15球失0球表現封王，喬治亞幼兒園主任Alice說：「院內每周都有1小時足球課，再加上每天早上有40分鐘運動時間，小朋友因此更愛上課而不會遲到。」

5日將進行台北市幼兒足球錦標賽的最後1天賽程，預計上午9點開賽，包括小班組、中班組、大班組、跨園所組都將進行新一輪的賽事，一起在球場上展現平時練習的成果，爭取最高榮譽！

(中時 )