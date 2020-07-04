基隆市運動i臺灣計畫各區健走活動陸續開辦，首場活動由暖暖、七堵區全民健走於4日率先出發，現場除了健走外，同時也結合了暖暖區運動嘉年華來擴大辦理，基隆市政府指出，透過配合運動嘉年華，讓市民朋友假日能有運動的好所在，也希望大家能一起響應防疫新生活，並藉機養成良好運動習慣。

社區全民健走活動現場超過2000為民眾參與，健走路線自暖暖碇安公園出發，沿著碇內防汛步道往四腳亭走，接著走左下方的親水步道，抵達抽水站後稍做休息後折返，來回路程約4公里，除了美景盡收眼底之外，也幫助民眾揮灑汗水，享受健康。

教育處長林祝里表示，教育處積極辦理運動i台灣活動，讓市民健全身心靈、提升免疫力，並能盡享基隆之美，這次健走活動在碇安公園開走，途中也提供參與活動之市民朋友摸彩券以及礦泉水以適時補充水分，活動兼顧民眾安全，讓大朋友小朋友都能放心參加。

教育處邀請所有市民朋友參與基隆市運動i台灣計畫的各項活動，從4日至18日，連續三週的週六都有健走活動，活動詳情請鎖定基隆市運動i臺灣計畫臉書粉絲專頁中，邀請在地所有民眾共同參與基隆市運動i台灣活動，一起運動、健康久久。

(中時 )