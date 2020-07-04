國民黨立委日前衝進立院抗議陳菊被提名監察院長，最後功敗垂成。退伍將軍、黃國園黨部主委于北辰卻開直播透露，遇到反對黨支持者的攻擊，他覺得很正常，不過他不能接受同志下語意不清的指令，最後還撇清責任說是他自願的。名嘴邱明玉爆料說，其實民進黨立委之所以會在藍委佔立院21小時後動手抬人 是因為擔心場外這些抗議群眾萬一出事怎麼辦。

于北辰開直播抱怨說，在藍委衝進立院後，就有黃復興黨部要求他們從桃園來支援，他馬上號召200人北上到立院外聲援。不過卻沒有任何承辦單位或聯絡人，什麼資訊都沒，也不知目的是什麼。整群人就像無頭蒼蠅一樣，傻傻在那兒被太陽曬了3天。

邱明玉在政論節目《辣新聞》爆料說，據她了解，國民黨這次是真的沒動員，因此于北辰說有人跟他們講要來場外抗議，她不知發動的單位是哪些？不過她也認為于北辰說得也對，就算國民黨立委這些人說沒動員，但看新聞或者之類的，總是會有消息，在這麼熱的天，外面這些群眾甚至淋雨在場外支持，藍委就算被抬出去，也好歹去立院外跟支持者打個招呼，或者跟他們站在一起喊一聲「你們辛苦了」，可是他們卻沒這樣做。

邱明玉爆料說，她得到一個消息，當時民進黨立委裡面也分主和跟主戰，主戰的就說不要抬國民黨立委，讓他們在裡面三天三夜，反正沒冷氣，就熱死他們。可是有一些主和派的立委說，就算不顧及國民黨在場內的立委，但天氣這麼熱，場外這些人萬一有人真的出事，社會觀感或是整個輿論會不太好。所以反而是民進黨立委去關心場外這些抗議群眾，後來是主和派占了上風，大家才發動把國民黨立委拾出去，其實有一大部分是為了場外這些人。

(中時電子報)