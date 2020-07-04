在中華企業射箭聯賽2年轉戰台中銀行隊的譚雅婷，4日以6比4力克凱撒飯店隊的昔日國家隊友「雷母」雷千瑩，跨季8連敗後，終迎來近8個月首勝，讓她信心大增，但最後一支5分箭還是讓她嚇一跳，「當下想太多了，哈！」譚雅婷說。

譚雅婷去年10月27日追平台南射箭隊彭家楙創下的7連勝紀錄後，從去年11月2日準決賽第一場到今年6月7日企業射箭聯賽二年上半季最後一輪，寫下跨季8連敗，也是企業射箭聯賽史上個人賽最長連敗紀錄。

面對世錦賽雙金后凱撒隊雷千瑩，譚雅婷前兩局28比27、27比26取得4比0領先，第3局27比27、第四局28比29被追成5比3，第五局雷千瑩第一箭失手只得6分，譚雅婷最後一箭也失手5分，24比24，譚雅婷以6比4獲勝。

終場台中銀行隊以4比1打敗凱撒隊，這場勝利對於譚雅婷來說相當重要，因為這是她在企箭2年效力台中銀行隊後，所拿下的第1場個人賽勝利，也讓苦吞跨季8連敗的她，下半季有了好的開始。

由4比0領先被追成5比3，譚雅婷坦言：「我有一直跟提醒自己不要太在意輸贏，但比賽過程中其實還是會有點擔心。」最後一箭失手只得5分，譚雅婷說：「雷母第1箭6分，我想說贏的機會來了，太想要漂亮收尾反而失手。」

從跨季8連敗低谷中跨出第一步，譚雅婷說：「上半季結束後，我把調整重心放在一些細節動作變化，找出前一段時間自己哪些動作跑掉，國訓中心有3位狀況很好的隊友，我以她們為學習目標，希望接下來可以穩定進步。」

(中時 )