振興三倍券預計將帶來一波消費熱潮，福容大飯店也搭上振興三倍券的議題並回饋「享福卡」會員，決定殺紅眼大放送，凡已是會員或免費註冊成為享福卡會員，於9月30日前持振興三倍券於全台任1福容大飯店消費，不限金額即可獲得總價值9000元的「三倍變12倍券」，堪稱超狂好康。

福容大飯店發放的「三倍變12倍券」包括12張面額500元的住宿折抵券及15張面額200元的餐飲折抵券，新舊會員都能使用，只要在12月30日於享福卡會員app訂房，就可於福容任1分店使用1張平日住宿折抵券，而全台福容大飯店任1分店內餐飲小吃消費折扣後滿2000元能使用1張餐飲折抵券，且可累積使用。以住房來說，交通部觀光局推出安心旅遊專案每房可補助1000元，搭配振興券最多可再抵3000元，若再使用福容大飯店加碼的振興加碼回饋券500元，入住全台任1分店每房最高可折抵4500元

為了搭配政府補助方案，福容大飯店首度推出「環島集章」活動，享福卡會員入住福容大飯店任1分店（美棧除外），即可於app內獲得1個電子章印，集滿3個不同分店章就能獲得連鎖餐券1張，集滿5個就能獲得聯合住宿券1張，集滿8個可獲得一套城市逍遙遊，免費入住4家城市型飯店，集滿則12個即可獲得福容無敵住宿券，全台12家福容大飯店各分店皆可分別入住1次，等於是住滿12晚就送12晚的超值大獎。

今年福隆沙雕藝術季有包含以衛福部部長陳時中模樣打造的防疫國家隊沙雕。（福容大飯店提供）

此外，現下最夯的福隆沙雕藝術季開跑後，暑假期間一房難求，鄰近福隆海水浴場的福容大飯店福隆店主推的「格列佛的夢遊世界住房專案」1泊2食、雙人入住每房6999元起，可步行到福隆沙雕藝術季目睹「阿中部長」的防疫主題沙雕。此外，福容大飯店旗下東北角的福容福隆店、深坑的福容台北二館及福容淡水漁碼店等3家分店皆獲得新北市旅宿業「我OK你FUN心」安心旅遊標章，提供房客到此一遊更安心。

(中時 )