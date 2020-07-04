振興三倍券預計將帶來一波消費熱潮，福容大飯店也搭上振興三倍券的議題並回饋「享福卡」會員，決定殺紅眼大放送，凡已是會員或免費註冊成為享福卡會員，於9月30日前持振興三倍券於全台任1福容大飯店消費，不限金額即可獲得總價值9000元的「三倍變12倍券」，堪稱超狂好康。
福容大飯店發放的「三倍變12倍券」包括12張面額500元的住宿折抵券及15張面額200元的餐飲折抵券，新舊會員都能使用，只要在12月30日於享福卡會員app訂房，就可於福容任1分店使用1張平日住宿折抵券，而全台福容大飯店任1分店內餐飲小吃消費折扣後滿2000元能使用1張餐飲折抵券，且可累積使用。以住房來說，交通部觀光局推出安心旅遊專案每房可補助1000元，搭配振興券最多可再抵3000元，若再使用福容大飯店加碼的振興加碼回饋券500元，入住全台任1分店每房最高可折抵4500元
為了搭配政府補助方案，福容大飯店首度推出「環島集章」活動，享福卡會員入住福容大飯店任1分店（美棧除外），即可於app內獲得1個電子章印，集滿3個不同分店章就能獲得連鎖餐券1張，集滿5個就能獲得聯合住宿券1張，集滿8個可獲得一套城市逍遙遊，免費入住4家城市型飯店，集滿則12個即可獲得福容無敵住宿券，全台12家福容大飯店各分店皆可分別入住1次，等於是住滿12晚就送12晚的超值大獎。
此外，現下最夯的福隆沙雕藝術季開跑後，暑假期間一房難求，鄰近福隆海水浴場的福容大飯店福隆店主推的「格列佛的夢遊世界住房專案」1泊2食、雙人入住每房6999元起，可步行到福隆沙雕藝術季目睹「阿中部長」的防疫主題沙雕。此外，福容大飯店旗下東北角的福容福隆店、深坑的福容台北二館及福容淡水漁碼店等3家分店皆獲得新北市旅宿業「我OK你FUN心」安心旅遊標章，提供房客到此一遊更安心。
(中時 )
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