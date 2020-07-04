導演陸慧綿4日率本屆台北電影獎準影后張雅玲、演員群葉寶雯、苗可麗、溫吉興、徐裕傑出席新片《迷走廣州》世界首映，片中苗可麗飾演1位每天酗酒、等愛的女人，她分享以前自己情緒不好也會借酒澆愁，但實際上一點用也沒有，畢竟清醒後還是要面對。

苗可麗說有次她生日慶生，被調酒師請喝1排「深水炸彈」，醉到隔天怎麼醒來的都記不得，「而且隔天是凱哥（馮凱導演）的外景，拍《天下第一味》，一開始我就吐了，連眼神都迷濛。」慶幸的是，嚴厲的馮凱得知她是慶生局喝醉，就告訴她：「聽說是妳慶生就原諒妳，只要鏡頭帶過來妳眼睛睜開就好。」

另苗可麗有場賞葉寶雯巴掌的戲，身為「賞巴掌專業演員」，苗可麗有問對方要來真的還是借位，葉寶雯則請她真打，後來巴掌戲NG了8次左右，剛開始葉寶雯不覺得痛，直到完全下戲後才開始感到臉頰發麻。

出生陣頭世家的張雅玲，本身就是熱舞辣妹，她在片中演出電子花車女郎和夜店女舞者，戲裡戲外都有被吃豆腐的經驗，應付鹹豬手已相當有經驗，「人家想摸就會技巧性地閃避然後說謝謝，我的個性是不喜歡就會直接說。」

(中時 )