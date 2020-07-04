16位漫畫家出席限量海報、圖錄簽名見面會，受到熱烈歡迎。（世界宗教博物館提供）

16位漫畫家出席限量海報、圖錄簽名見面會，受到熱烈歡迎。（世界宗教博物館提供）

漫迷在簽名會後，開心與漫畫家合影。（世界宗教博物館提供）

漫畫家出席「遇見神佛9號—祈福漫畫特展【古往今來篇】」開幕活動，並為參觀民眾導覽。（世界宗教博物館提供）

因疫情打亂許多人出國旅遊計畫，現在不用飛日本，到新北市永和區的世界宗教博物館，就能觀賞64位日本漫畫家、插畫家的創作，7月12日前還有機會體驗日本佛教的「大般若經轉讀祈福儀式」，滿足願望，療癒心靈。4日下午舉辦「遇見神佛9號—祈福漫畫特展【古往今來篇】」開幕活動，邀請跨宗教代表，為全民及地球點燈祈福，別具深意。

4日下午2點進行聯合祈福儀式，由身兼世界宗教博物館發展基金會執行長的靈鷲山首座釋了意法師、中華道教總會理事王長慧、代表伊斯蘭教的台北清真寺董事初雅士、IBC國際佛教聯邦主席張玉玲及日本高野山真言宗阿闍黎寂照壽演，連結宗教的力量，帶領與會貴賓，共同祈願所有生命身心安定，災難遠離，世界和平，生命和諧，萬物永續。

釋了意法師表示，2011年311東日本大地震時，感恩靈鷲山開山住持心道法師慈悲，第一時間募集物資及100萬遍〈大悲咒〉，透過外交部送給災民，撫慰與安定人心。今年爆發嚴重的全球新冠肺炎（COVID-19），讓人反思與更重視環境生態遭破壞的議題，感謝漫畫家挺身而出，以漫畫藝術作品祈福。

文化部政務次長暨中華民國博物館學會理事長蕭宗煌、內政部民政司簡任視察張玳綺、新北市文化局局長龔雅雯、臺灣藝術大學多媒體動畫藝術學系教授石昌杰等貴賓，分別上台致詞。文化部文化資源司、內政部民政司等官員，永和區區長陳怡君、王月蘭慈善基金會副執行長許蓮聰、輔仁大學博物館學研究所所長林秋芳等均到場，祝福展覽圓滿。

日本「漫畫家筆下的佛世界展執行委員會」代表小川丈司，及原訂進行「漫畫家的一天」專題講座、以美食漫畫聞名的漫畫家倉田芳美，因疫情阻撓，無法來台，以預錄影片致詞，期盼台日有更多合作。漫畫迷相當扼腕，館方也將待疫情穩定後，再擇日邀請兩人來台辦理講座。

世界宗教博物館館長陳國寧表示，漫畫以第九藝術之姿，深入民間社會，這次特展保留神佛的神聖性，卻跳脫傳統表現方式，用漫畫幽默、簡潔的特色，凸顯現神佛無所不在，為這塊土地祈福的內涵。

特展分為「漫畫家筆下的佛世界」與「祈願．台灣」兩大展區。前者源自311東日本大地震重建援助而發起的第16屆漫畫巡迴展，64位漫畫家與插畫家，展出以神佛為主題的80幅作品，用以祈福與撫慰災民。還有特別海運來台的〈ReReRe千手觀音〉立體模型，以大石容子〈貓四天〉與五十嵐優美子〈如意輪觀音〉作品打造的2座大型拍照佈景，及1部全新動畫。後者由台灣37位漫畫家、插畫家展出37幅作品，洋溢濃濃台灣本土風。

漫迷大讚內容豐富，老少咸宜。來看展的劉姓研究生表示，117幅作品，內容不只宗教，因台、日漫畫家都有，深刻感受到兩方文化及漫畫表現的差異性。羅小姐說，全球因病毒肆虐飽受創傷，展覽主題十分療癒，透過藝術能量為世界祈福的立意，更讓人動容。

台北市漫畫從業人員職業工會理事長賴有賢、鄭硯允、張放之、黃俊維、莊河源、廖文彬、奇兒、哈雷大叔、林玉琴、蝗蟲哥哥、傑利小子、葉小貓、小G瑋、左萱、銀甫，及為此次特展創作主視覺的巴西籍漫畫家盧卡斯（Lucas Paixão）等，把握機會彼此交流，可說是漫畫界難得盛事，並於下午4點半出席限量海報、圖錄簽名見面會，受到熱烈歡迎。

館內7樓的「生命和平多元空間」，精心安排日本東密祈福壇城，祈願護摩木、心經千卷供、大般若經轉讀等，邀請曾在日本高野山修行的真言宗阿闍黎修法祈福，莊嚴殊勝；許多看展民眾紛紛靜心書寫護摩木及心經，為自己及心愛的家人祈福，也放鬆、沉澱身心靈。

(中時 )