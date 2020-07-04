環保局趁暑假舉辦環境教育繪本巡迴展，局長呂理德4日也化身「呂老師」，帶領親子徜徉於環保教育圖文，傳達愛家鄉的觀念。（蔡依珍攝）

環保局趁暑假舉辦環境教育繪本巡迴展，並搭配繪本老師現場說故事，在炎炎夏日帶領親子徜徉於圖文，扎根環保意識。（蔡依珍攝）

桃園市環保局連續5年舉辦環境教育繪本創作獎，拿下親子組冠軍的《寄居蟹小又》作者謝函芸和柯藍婷母女4日也出席環教繪本巡迴展。（蔡依珍攝）

環保局趁暑假舉辦環境教育繪本巡迴展，局長呂理德4日也化身「呂老師」，帶領親子徜徉於環保教育圖文，傳達愛家鄉的觀念。（蔡依珍攝）

桃園市環保局連續5年舉辦環境教育繪本創作獎，以重金募得繪本故事出版成冊，廣受好評，環保局再趁暑假舉辦繪本巡迴展，並搭配繪本老師現場說故事，在炎炎夏日帶領親子徜徉於圖文，扎根環保意識，環保局長呂理德4日也化身「呂老師」，傳達愛家鄉的觀念。

呂理德說，「環境教育繪本創作比賽」每年吸引許多民眾參與，不僅有桃園在地居民，更有其他縣市民眾搶投稿，5年多來闖出名號，不但讓桃園在全國環境教育獲得績優獎項，環保署更呼籲各縣市仿效學習，強調透過圖像化和故事化，能讓生硬的環境教育更貼近民眾，還能改編成戲劇增加學習成效。

呂理德也宣布暑假將舉辦環教繪本巡迴展，7月1日到26日在桃園區南門市民活動中心、28日到8月9日在新屋區農博基地好客食堂、8月11日到9月15日在中壢區公所，除了展出歷年得獎作品，還有精緻優美的原作手稿和精裝本，更有大型立體書供民眾翻閱，充滿創意與童趣，每周也會請來繪本老師細說桃園環境故事，促進親子互動、傳遞環保知識。

《寄居蟹小又》拿下第5屆環教繪本親子創作組冠軍，作者謝函芸和柯藍婷母女4日也出席巡迴展，笑言前年首度參賽名落孫山，去年以寄居蟹背垃圾的新聞為發想，再度參賽，終脫穎而出，希望以寄居蟹找新家的故事，喚起民眾垃圾減量、資源回收的意識。

(中時 )