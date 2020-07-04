U18中華藍白對抗賽第5戰，藍隊擔任第一棒的張宥鈞單場4支4表現超亮眼，助藍隊以6比5擊敗白隊拿下勝利，前5戰藍隊拿下2勝3敗。其實賽前總教練吳柏宏注意到張宥鈞在集訓時專注力分散，賽前經過提點後立刻繳出好表現，他去年沒有進入正式名單，今年強調一定要把握機會。

兩隊此戰打得膠著，首局藍隊第四棒董子恩敲安先馳得點，下半局白隊曾子祐、馬鋼、劉予承安打串聯攻下2分反超；2局上半藍隊林吳晉瑋、李展毅連續兩支二壘打追平，隨後宋晟睿、陳唯翔也補上安打，以3比2超前；下半局白隊立刻還以顏色，曾子祐、陳佳樂安打串聯，反以4比3領先。

前7局結束，白隊以5比4領先，不過8局上半藍隊馬傑森二壘打開啟攻勢，劉俊豪安打將戰局扳平，隨後陳唯翔敲出安打，攻下超前分，最後藍隊以6比5贏球。

擔任藍隊首棒的張宥鈞扮演稱職核彈頭，5打席有4次都是擔任該局首名打者且都有上壘，總計敲出4支安打、1次保送，上壘率百分百，不過其實賽前吳柏宏才特別找他談話，「他場上積極度要加強，果然賽前提點後，今天就4支安打，一講完比賽成績就出來，所以大家都有實力，就看有沒有用心。」

張宥鈞也坦言因為有外隊加入組成中華培訓隊，因此玩在一起後有點不夠專心，「教練覺得我散掉，我有聽進去，上場要積極一點。」去年張宥鈞時也有入選中華培訓隊，但最後沒有進入正式名單，「去年太緊張了，今年想說這次一定要把握機會。」

此外，這屆由於培訓隊中有不少球員將要投入中職選秀，因此場邊有不少球探關注，吳柏宏說，「球員多少會有點壓力，擔心2、3次沒表現會影響，但我認為球探已經了解他們能力了，在場邊只是觀察，不過小朋友難免會擔心。」

(中時 )