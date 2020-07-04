中職富邦悍將野手胡金龍「換總A」事件好戲連台！從上周四（6月25日）事件爆發後，胡金龍被下放二軍、接著昨天無限期禁賽，今（4）日再度傳出胡金龍恐怕待不住富邦，即將掃地出門與統一獅等其他球團進行「球員交易」。

主要是富邦球團高層對於這個事件的震撼度太大了，大大損傷企業形象，加上胡金龍的經紀公司搪塞了一個「弟弟傳的」的理由，讓富邦、球界都很難相信，不僅難以停止風暴、加深球團的打擊。

由於胡金龍與富邦還有明年球季的合約，富邦球團較難直接釋出、也可以選擇把他「冰」下去，頂多付些薪水而已，可是胡金龍的棒球生涯就毀了，因此富邦給一條生路就是球員交易。

富邦歡迎對胡金龍有興趣的球團來談，最理想是統一獅隊，胡金龍是台南人、獅隊是台南球隊，雙方還有合作的契機與價值，據了解，已有球團提出了交易人選，富邦總教練洪一中還在考量中，如果一拍即合，將是中職多年來再度看到大咖球員成功交易。

富邦悍將球團表示，球團持開放態度，任何對於球隊戰力有幫助的方案，都是可能的選項之一，但對於市場傳聞沒有評論。外傳富邦野手林哲瑄也是交易球員之一，不過可能性不大。

(中時 )