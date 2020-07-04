新北市政府教育局局長張明文（右）也親自到場勉勵學生。（景文科大提供）

新北市政府教育局結合景文科大與鶯歌工商、東龍珠鑽石集團推動金工珠寶培力預修專班。（景文科大提供）

新北市108學年度七年一貫珠寶金工培力預修專班今（4日）在景文科技大學藝文中心舉行成果發表暨結業式。（景文科大提供）

新北市108學年度七年一貫珠寶金工培力預修專班今（4日）在景文科技大學藝文中心舉行成果發表暨結業式，新北市教育局局長張明文、景文科大校長洪久賢、新北市立鶯歌工商校長孔令文、臺灣區珠寶工業同業公會理事長張文欽、財團法人新北市東陽官文教基金會執行長韓新陸及東龍珠鑽石集團執行長張芳榮也親自到場勉勵學生。

景文科大餐飲系也製作特色餐點及旅館系同學擔任模特兒走秀演繹時尚金工，為此盛會熱情登場青春洋溢。

預修專班課程經由新北市政府教育局結合產官學三方一條龍接軌國際人才，課程師資為景文科大視傳系專業教師、東龍珠鑽石集團資深珠寶精品工藝師，教授鶯歌工商學生珠寶精品金工設計與實作技能，此次課程有20位同學參加完成48件作品，凡修習本專班成績合格者，由景文科技大學核發預修2學分修業證明，未來升學錄取本校時即可以抵免學分數，期望培育國際精品珠寶金工專業人才。

新北市教育局局長張明文致詞時表示，新北市除了七年一貫，我們往下紮根從國中端開始，推動強化新北市技職教育，今天產官學大家一起合作，看到孩子自信的表情，我們的努力是值得的，未來更朝向世界盃前進。

景文科大校長洪久賢說，新北市率先推出一條龍，在業界充份支持下，展現今日成果豐碩，不僅成為台灣之冠，更朝國際發展。東龍珠鑽石集團張芳榮執行長也說，透過產官學合作，同學的未來出路是世界級國際觀，下一步將朝國際珠寶展觀摩與展覽努力，讓作品遍步到全球讓大家都看到。

經由新北市政府教育局結合產官學三方結合，推動七年一貫培育工藝創作與設計之人才，景文科技大學表現優異，並於TJDMA 國際珠寶金工設計競賽、全國技能競賽珠寶金銀細工職類、新北市全國精品金工競賽屢創佳績，而2020更獲得「第50屆全國技能北區分區賽」珠寶金銀細工職類第一名游宜瑾、第二名柯婉怡、佳作廖文靖與曾俊耀，今年9月將進軍全國參賽。

景文科大視覺傳達設計系「時尚工藝組」，與東龍珠鑽石集團產學合作，特別聘請業界20年以上資深珠寶精品工藝師，開設金工設計課程教授完整業界專業技能，培養精品珠寶金工人才，輔導學生與國際接軌。多元入學管道，歡迎您的加入：景文科大視傳系時尚工藝組，洽詢電話02-8212-2000 分機2848。

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