南韓JTBC電視台氣象女主播金敏娥（김민아），以甜美外型和開朗直率的個性擁有超高人氣，但她5月在YouTube開直播和男國中生互動時，卻因一連串成人話題被批性騷擾；當時引起網路正反聲浪，過了近2個月，金敏娥才在IG道歉。

綜合韓媒報導，今年5月人氣女主播金敏娥在YouTube頻道《大韓民國政府》的直播中，和一名因疫情只能在家遠端上課的男國中生視訊對話，過程中她疑似想用開玩笑讓氣氛輕鬆點，接連問出令人遐想的一些問題，像是「你現在是精力旺盛的年紀，一個人在家都做了什麽？」、「有女朋友嗎？」。

男學生聽完只露出靦腆的笑容，不知道該怎麼回答，但金敏娥又繼續追問類似的問題，讓對方難以招架；直播結束後，金敏娥和男學生的互動引起網友討論，有不少人覺得那些問題不應該詢問未成年，她的發言就像是「性騷擾」。

金敏娥在事發後沒有多做回應，直到7月1日她才在IG上傳一張全灰的照片，寫下一篇道歉文，表示經過近2個月的反省，對自己當時的行為感到羞愧，除了向男國中生致歉外，身為公眾人物對社會有責任，因此再次向社會大眾道歉。

(中時電子報)